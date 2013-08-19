اغتيال قاض سابق بالرصاص فى بنغازى فى ليبيا

قتل مجهولون قاضيا سابقا بالرصاص، اليوم الاثنين، فى بنغازى شرق ليبيا لدى خروجه من المسجد، كما ذكر مصدر أمنى لوكالة فرانس برس.

وقال العقيد عبد الله الزايدى، إن "فتحى الخفيفى وهو قاض سابق قتل بالرصاص لدى خروجه من المسجد فى بنغازى فجر الاثنين".

وأكد أن الضحية (79 سنة) "أصيب برصاصة فى الرأس أطلقها مجهولون يركبون سيارة". موضحا أن "دوافع الجريمة قد تكون مرتبطة بكونه كان قاضيا".

وأضاف أن "مرتكبى الجريمة لهم سوابق عدلية وأدانهم القاضى الخفيفي" مذكرا بأن "أكثر من 14 ألف معتقل فروا من السجون بعد الثورة التى أطاحت بنظام معمر القذافى، وفر منهم 1200 مؤخرا من سجن فى بنغازى".

وذكر مصدر طبى لفرانس برس أن "فتحى الخفيفى أصيب برصاصة فناص وقتل على الفور حسب الفحوصات الأولى".

وتشهد بنغازى مهد الثورة الليبية منذ عدة أشهر انفجارات واعتداءات وهجمات تستهدف قضاة وعسكريين وشرطيين خدموا فى عهد نظام معمر القذافى. ولم تفلح السلطات الانتقالية فى استتباب النظام وتشكيل شرطة وجيش مهنيين.