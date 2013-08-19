خورفكان تشدد على الالتزام بالنقل الآمن للأغذية

شددت بلدية خورفكان على المطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية والأسواق المركزية والبقالات، أو ما يماثلها من الجهات إلى تطبيق لائحة خدمة التوصيل المنزلي للأغذية والمأكولات المقررة، والتي تؤكد على ضرورة استخدام وسائل نقل تتضمن سيارة مجهزة تجهيزا خاصاً لتوصيل المواد الغذائية بمختلف هيئتها، بحيث تصل للمستهلك بالحالة التي هي عليها.

وناشدت المستهلكين التعاون مع قسم الصحة العامة التابع للبلدية بالتواصل والإبلاغ في حال تنظيم الولائم وإقامة البوفيهات والمناسبات، من أجل أن يتم متابعة الإعداد والطهي في الموقع من قبل المفتشين الصحيين والكشف على السيارات الخاصة لنقلها والإبلاغ عن أي مخالفات وتجاوزات مهما كان حجمها، ضماناً لوصول الغذاء بصورة سليمة وجودة عالية وتفادياً للإخلال بمنظومة سلامة الأغذية بما يؤدي إلى حدوث حالات تسمم وعدوى غذائية.

شروط للتوصيل

ومن جانبها، أفادت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان بالانابة إلى أن هناك شروطا لعمليات التوصيل المنزلي يجب استيفاؤها قبل أي عملية توصيل وضعتها البلدية لضمان وصول سلامة الأغذية بحالتها الطبيعية.

مشيرة إلى أن جميع السيارات المجهزة لهذا الغرض والمرخصة قبلا يتم التفتيش عليها وإخضاعها للشروط والمواصفات الفنية الخاصة لنقل المواد الغذائية بالتعاون مع إدارة المرور، كما ويتم تفتيشها بشكل دوري ومستمر في الأسواق من خلال إخضاعها لطباعة الاسم التجاري وبشكل واضح قبل ترخيصها. لافتة إلى أن عدد السيارات المرخصة للتوزيع فيما يقارب الـ3 الى 5 سيارات لكل رخصة.

وأشارت في السياق ذاته، إلى عدم رصد أي مخالفات للآن على السيارات المرخصة ملكيتها بأسماء الرخص التجارية والمهنية الغذائية كونها مستوفية للشروط والمواصفات الفنية الخاصة بنقل وتوصيل المواد الغذائية. إلا أنه تم رصد بعض التجاوزات من خلال شكاوى وتعاون الجمهور، أثناء نقل مواد غذائية بواسطة السيارات الخاصة وغير المسجلة على رخصة تجارية ومهنية غذائية، على أن تم مخالفتها وحجزها بالتعاون مع إدارة المرور.

شروط فنية

وأوضحت القاضي من جانب آخر، إلى أن من الشروط الواجب توافرها في سيارات خدمة التوصيل المنزلي (للوجبات السريعة والساندويتشات والعصائر الطازجة): أولها أن يكتب عليها خدمة التوصيل المنزلي وأن تكون مستوفية للاشتراطات البلدية والمرورية، ومخصصة لهذا الغرض فقط دون استخدامها في أي أغراض أخرى.

كما أن هناك شروطا فنية محددة قبل وأثناء عمليات التوصيل وتتمثل في أن تكون السيارة مزودة بحوافظ معينة لحفظ درجة حرارة الغذاء المنقول، الساخن أو المبرد أو المجمد، دون تغيير في درجة حرارته أثناء التوصيل، وعند توصيل كميات كبيرة من الأغذية يراعى زيادة كفاءة التبريد أو التجميد.

حيث يكون الوقت الزمني للتوصيل لا يتجاوز 15 دقيقة داخل المدينة. كما يجب أن تكون الحوافظ محكمة الغلق وثابتة في أماكنها ومصنعة من مواد سهلة التنظيف والتطهير. إضافة إلى تأكيد النظافة العامة للسيارة والنظافة الشخصية للسائق عبر حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية.

شروط مختلفة

هناك شروط مختلفة لابد أن تتوفر لنقل وتوصيل البوفيهات والولائم لضمان وصول سلامتها بحالتها الطبيعية، حيث يشترط فيها: التبريد، وتوفير عازل، إلى جانب أن تكون الأرضية والجوانب والسقف من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ ((stainless steel أو الألمنيوم ومزودة بترمومتر وقواطع بلاستيكية أو هوائية لمداخلها وحوافظ حرارية للمواد الغذائية المطهية الساخنة. وأخرى منفصلة لحفظ ونقل الحلويات والكيك بأنواعها. وأخرى خاصة لحفظ ونقل السلطات الباردة، بالإضافة للنظافة العامة للسيارة والنظافة الشخصية للعمال والبطاقة الصحية.