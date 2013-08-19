شرطة الشارقة تضبط شبكة مخدرات مكونة من مواطنين واجانب

بإشراف وتنسيق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإتحادية بوزارة الداخلية وبالتعاون والتنسيق بين شرطة دبي وعجمان شرطة الشارقة تتمكن من ضبط شبكة لتهريب وترويج المخدرات بالدولة وبحوزتها 19 كيلو جرام من مخدر الهيروين و(4) كيلو من مخدر الحشيش

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدد 5 أشخاص منهم 3 من مواطني الدولة وواحد من جنسية جزر القمر والأخير تنزاني الجنسية وضبط كمية 19 كيلوجرام من مخدر الهيروين بالإضافة الى 4 كيلوجرام من مخدر الحشيش.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود معلومات من المصادر السرية الى إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عن وجود مجموعة من الأشخاص بإمارة الشارقة وفي حيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد ترويجها بين الشباب ، وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل الى الأشخاص المعنين بالمعلومة واللذين أكدت المعلومات الواردة عن الاجهزة الامنية بالدولة بحيازتهم لكميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد ترويجها في الدولة .

وبمواصلة الإجراءات بعد ان تم تشكيل فريق موحد من إدارات مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة دبي بإشراف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإتحادية بوزارة الداخلية حيث تم في بداية الأمر ضبط عدد 2 من المتهمين بالتعوان مع إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة عجمان وضبط كمية 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش وكمية أخرى من مخدر الهيروين تقدر بحوالي 150 جرام بإمارة الشارقة وأقروا بما أسند إليهما .

كما تم إستكمال الإجراءات وتمكن الفريق الموحد من ضبط بقية الأشخاص المتورطين في هذا التشكيل العصابي وكذلك ضبط كمية الكميات الأخرى والتي قاموا بالإرشاد عن أماكن دفنها في المناطق الرملية بإمارة عجمان وإمارة الشارقة حيث بلغت إجمالي الكميات المضبوطة في هذه القضية 19 كيلوجرام هيروين و 4 كيلوجرام حشيش.

وأشاد سعادة قائد عام شرطة الشارقة اللواء حميد محمد الهديدي بالجهود المبذولة في هذه العملية وإشراف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإتحادية بوزارة الداخلية ومشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي وعجمان والتي أسفرت عن ضبط افراد العصابة المتواجدين داخل الدولة والكشف عن مخططهم لجلب وترويج المخدرات لبيعها وترويجها بين الشباب والتي من شانها ان تحد من إنتشار المخدرات ووصولها الى الأبناء في الدولة حفاظا

> على سلامتهم وسلامة الوطن .