أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أزياء راقية بتوقيع راني زاخم

Google+ Print
أزياء راقية بتوقيع راني زاخم أزياء راقية بتوقيع راني زاخم

قدّم المصمم راني زاخم مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2013-2014، وقد طغى عليها الطابع الملكي، وازدادت تألقاً باختراق التطريز اليدوي لها والذي تراوح بين خطين اساسيين، الأول يعتمد على التطريز بألوان الكريستال الفضي المتلألئ بلمعية الماس، فيما اعتمد الخط الثاني على الأحجار الكريمة المتعددة الألوان التي تجسّد السحر الرومانسي وتضفي عليه اللمسة الغامضة، متفاوتة ألوانها بين الزمردي والياقوتي والياقوتي الأزرق . القصات جاءت مدروسة، غنية بالتطريزات، وباستعمال طبقات التول المطبّع بالأزهار. وتنوعت الألوان بين اللون الأخضر Peridot، والزهر الوردي kunzite، والياقوت الأزرق والأصفر الخفيف المشع burnt Topaz.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي