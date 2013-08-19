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Amanda Seyfried ذوق راقٍ وإطلالات شبابيَّة

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Amanda Seyfried ذوق راقٍ وإطلالات شبابيَّة Amanda Seyfried ذوق راقٍ وإطلالات شبابيَّة

تتمتَّع النَّجمة Amanda Seyfried بذوق مميَّز وراقٍ في اختيار أزيائها على السجَّادة الحمراء، وقد أتيحت لنا في هذا الشَّهر فرصة اكتشاف ذلك الأسلوب الخاص والستايل العصريّ الفريد، حيث شاهدناها مؤخّرًا في أكثر إطلالاتها أناقة.

وعلى الرُّغم من أنَّ Amanda Seyfried تميل إلى الإطلالات النَّاعمة، إلا أنَّها لا تتخلَّى أبدًا عن اللمسات الجريئة التي تضفي جمالاً خاصًّا إلى إطلالاتها، وقد لفتنا في معظم إطلالاتها اختيارها لألوان أحمر شفاه غنيَّة وجذَّابة تتناسب مع لون بشرتها البيضاء، أمَّا في الإطلالات النهاريَّة فغالبًا ما يقع اختيار النَّجمة على الألوان الورديَّة النَّاعمة.
يُذكر أنَّ Amanda Seyfried هي الوجه الإعلانيّ لدار " Givenchy "، ومع ذلك لم تحصر إطلالاتها في تصاميم هذه الدَّار تحديدًا، إنَّما نوَّعت اختياراتها بين دور الأزياء الكبرى، مثل: Balmain ، وGucci ، و Missoni ، وStella McCartney .
شاهدي في الصُّور أجمل اختيارات الممثِّلة الشَّابة Amanda Seyfried .

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سيدتي