"تاون جاس": إعادة ضخ الغاز صباح اليوم إلى السبتية والأزبكية

قال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة تاون جاس، إن الشركة قامت اليوم بإعادة ضخ الغاز الطبيعى صباح اليوم إلى منطقتى الأزبكية والسبتية، بعدما تم قطعه تماما عن المنطقة مساء الجمعة، بعد إصابة عدد من المواسير الرئيسية بطلاقات النيران، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار رضوان، فى تصريحات خاصة أن الشركة فور استقرار الوضع الأمنى فى المنطقة قامت بإجراء عدد من الاصلاحات للخطوط وتم على الفور عودة ضخ الغاز، لافتاً إلى أن قرار قطع الغاز عن المنطقة جاء حفاظاً على أرواح المواطنين، خوفاً من اشتعال النيران فى الشبكة بعد تعرضها لطلقات نار كثيفة، وأن حجم العملاء بتلك المنطقة تصل إلى 3 آلاف وحدة سكنية.

وأشار رئيس تاون جاس إلى تشكيل غرفة عمليات، ودعمها بسيارات للطوارئ لتأمين خطوط الغاز، وخوفاً من وجود أية حالات تعدٍّ على الشبكة وغلق الغاز عن أى مكان معرض لاشتعال الحرائق إذا خرجت السيطرة عن إرادتنا