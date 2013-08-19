النفط مستقر فوق 110 دولارات للبرميل بسبب الاضطرابات فى مصر

استقرت أسعار خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، إذ تثير الاضطرابات التى تشهدها مصر مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن المستثمرين مازالوا يلزمون الحذر فى الوقت الذى ينتظرون فيه الحصول على مزيد من المؤشرات، بشأن الوقت الذى تعتزم فيه الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم تقليص برنامجها للتحفيز النقدى الذى دعم أسعار بعض الأصول مثل النفط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

واستقرت عقود خام برنت لشهر أكتوبر دونما تغير يذكر عند 110.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. وارتفع برنت لأعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مسجلا 111.53 دولار يوم الخميس، بسبب الخوف من احتمال أن تؤثر أعمال العنف فى القاهرة على قناة السويس، وهى ممر رئيسى للنفط.

وتراجع سعر الخام الأمريكى لتسليم سبتمبر 20 سنتا إلى 107.26 دولار.

وقال كارستن فريتش، محلل قطاع النفط لدى كومرتس بنك فى فرانكفورت، "إراقة الدماء والاضطرابات فى مصر، وتعثر إمدادات النفط من ليبيا يحول دون نزول أسعار النفط عن حد معين".

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