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الأهالى يحاصرون الإخوان فى قويسنا

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الأهالى يحاصرون الإخوان فى قويسنا الأهالى يحاصرون الإخوان فى قويسنا
كتب - عاشور حمدى:
منذ 2 دقيقة 56 ثانية

قام عدد من أعضاء اللجان الشعبية بقرية "أجهور الرمل" التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بمحاصرة عدد من أعضاء جماعة الإخوان فى منازلهم وطالبوهم بعدم الخروج من منازلهم بعد تعديهم على أهالى القرية عقب عودتهم من تشييع جنازة إحدى ضحاياهم بطوخ طنبشا أول أمس السبت وحدثت اشتباكات بينهم وبين الأهالى.

ومن ناحية أخرى تقدم "يوسف حلمى السيد" مدير إدارة بالمصنع الحربى من ذات القرية ببلاغ ضد جودة عبدالعليم خليفة ومحمد سعيد النجار وأيمن بيومى عبدالله ومحمد على حامد بقسم شرطة قويسنا يتهمهم فيه بالهجوم عليه وإصابته إصابات سطحية وقاموا بعمل تقارير طبية فى مستشفى قويسنا المركزى.

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