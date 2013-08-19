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الداخلية: عناصر إرهابية أزهقت أرواح "25 مجند أمن مركزي"

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الداخلية: عناصر إرهابية أزهقت أرواح "25 مجند أمن مركزي" الداخلية: عناصر إرهابية أزهقت أرواح "25 مجند أمن مركزي"

كتب : الوطن الإثنين 19-08-2013 12:42

قتل 25 جنديًا من جنود الأمن المركزي في رفح اليوم، وأصيب اثنان بجروح في هجوم لمسلحين، بحسب ما قالت وزارة الداخلية في بيان لها.

وقالت الوزارة في بيانها، "تعرض عدد من المجندين بقطاع الأمن المركزي بالعريش أثناء عودتهم من الإجازة لهجوم مسلح، ما أسفر عن استشهاد 24 مجندًا وإصابة 3 آخرين".

وأضافت الوزارة، أن الهجوم وقع "أثناء مرور السيارة التى كانت تقلهم بمنطقة أبوطويلة متوجهين الى مقر قطاع الأمن المركزي برفح"، متهمة "عناصر إرهابية بارتكاب الحادث الغادر".

يذكر أن عدد المتوفين ارتفع إلى 25، بعد وفاة أحد المصابين.

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