هنية: نتفهم الوضع الأمني لمصر لكننا نطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم

قال رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية “إن الحكومة الفلسطينية وحركة حماس تتفهمان تماما الوضع الأمني في مصر وفي سيناء تحديدا”، مستدركا بالقول “لكننا نطالب الجانب المصري في ذات الوقت بإعادة فتح معبر رفح الحدودي”.

وأضاف هنية في تصريح لوكالة “الرأي” الحكومية اليوم “نحن نتمنى الخير والسلام لمصر وأن يحقن الله عز وجل دماء أشقائنا في مصر، لكن شعبنا الفلسطيني متضرر من إغلاق معبر رفح الحدودي، ونأمل بفتحه بصورة دائمة، خاصة أننا لم نؤذ أحدا ولم ولن نشكل خطرا على الأمن المصري”. حسب قوله

وأكد أن مصر تعد عمقا عربيا أصيلا للشعب الفلسطيني والعربي، متمنيا أن تعود إلى موضع الريادة من أجل قيادة الأمة.

أ ش أ