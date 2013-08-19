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استنفار أمني بالمنوفية لاستقبال جثامين شهداء رفح فى جنازة عسكرية

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استنفار أمني بالمنوفية لاستقبال جثامين شهداء رفح فى جنازة عسكرية استنفار أمني بالمنوفية لاستقبال جثامين شهداء رفح فى جنازة عسكرية


> رفعت مديرية أمن المنوفية حالة الطوارئ القصوى بكافة المراكز والأقسام تاهباً لإستقبال جثامين شهداء مذبحة رفح والتى راح ضحيتها صباح اليوم 25 مجنداً من قوات الأمن المركزى .
> وأشار اللواء سعيد توفيق  مدير أمن المنوفية أنه جارى التنسيق مع وزارة الداخلية وادارة العلاقات العامة لاقامة جنائز عسكرية للشهداء وجارى حصر الأسماء وعناوين الشهداء لإخطار ذويهم لإستلام جثامينهم بعد الإنتهاء من ومراسم الصلاة عليهم بالقاهرة وقد علمنا أن بعض الأسماء هى محمد على من قرية فيشا الكبرى بمركز منوف وأنيس نصر وعمر شبل مركز الشهداء وإسلام عبد العزيز بمركز السادات وجارى حصر الأسماء المتبقية .

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