لماذا وصفت جيني إسبر مسلسل"صبايا" بـ"الأعمال الشاقّة"؟

كشفت الفنّانة السوريّة جيني إسبر عن أنّ تصويرها لمسلسل "صبايا 5" كان عبارة عن أعمال شاقّة بالنسبة إليها، لا سيّما أنّها كانت قد أنجبت ابنتها "سيندي" حديثاً.

وأضافت إسبر في تصريح خاصّ لـ "سيدتي نت"، أنّ "الولادة والسّفر كانا لوحدهما متعبين، عدا أنّنا لم نكن نصوّر ببلدنا، بل في لبنان. لكن أحمدالله أنّ كلّ الأمور انتهت على خير".

وعن إمكانيّة تحويل "صبايا" إلى مشروع سنويّ، قالت إسبر "مبدئيّاً هناك حديث حول "صبايا 6"، لكن لم أعرف مدى جدّية الموضوع".

وعن مشاركة ابنتها "سيندي" في مشاهد من "صبايا"، علّقت إسبر بالقول: "كانت مشاركة صغيرة، لأنّ عمر الطّفلة المطلوبة للظهور في العمل كان ينطبق عليها"، بالرغم من أنّها أكّدت أنّها لا تُمانع بأن تُصبح ابنتها ممثّلة عندما تكبر، مؤكّدّة أنّ دخولها الوسط يتوقّف على رغبتها.

من جهة ثانية، أشارت الفنانة السوريّة إلى أنّ الأمومة غيّرتها كثيراً، لأنّها أصبحت مسؤولة، ليس فقط عن نفسها، بل عن ابنتها أيضاً، مضيفة القول: "أنّ الإنسان لا يشعر بالحبّ الحقيقيّ إلا عندما ينجب طفلاً للأسف".

وعن الأعمال الدراميّة التي جذبتها في رمضان، قالت جيني: "لم يتسنَّ لي الوقت الكافي لمتابعة المسلسلات، تابعت بعض الحلقات من خماسيّات "صرخة روح"، و"سنعود بعد قليل"، و"زمن البرغوت"، و"لعبة الموت".

وبالنّسبة إلى سرّ استعادتها السّريعة رشاقتها، وخصوصاً بعد ولادتها، قالت الفنانة السوريّة: "معروف عنّي عشقي للرياضة، كما أنّي خبيرة تغذية؛ فهذا يعني أنّني أعرف نوع "الدايت" الذي يجب أن أتّبعه، كلّ هذا ساعدني في استعادة قوامي بسرعة قياسيّة".

وعن مكان إقامتها الحاليّة، قالت إسبر: "أتواجد بين بيروت واللاذقية والشّام، فظروفنا الحاليّة لا تدعنا نستقرّ في مكان واحد".