"سيدتي نت" يكشف العروض التي ستتضمنها حفلة MTV 2013

كما في كلّ عام، يحتشد أهمّ نجوم الغناء في العالم، في الحدث الأهمّ والأكبر في روزنامة الحفلات الغنائيّة؛ وذلك في حفلة MTV للأغنية المصوّرة.

وتطول قائمة العروض هذا العام، في الحفلة السنوية لتوزيع جوائز موسيقى فيديو MTV، والتي تُقام في 25 أغسطس/آب في "بروكلين"، بنيويورك.

وحصل موقع "سيدتي نت" على البيان الصحافيّ الخاصّ بالحفلة، والذي جاء فيه أنّ النجمة العالميّة Katy Perry، صاحبة الأغاني الناجحة، ستؤدّي للمرّة الأولى، على الهواء مباشرة، أغنيتها المنفردة التي طرحت مؤخّراً، وهي بعنوان "Roar"؛ وذلك خلال "2013 MTV Video Music Awards” .

ومن جانب آخر، جاء في البيان أنّ النجم العالميّ المغنّي والكاتب ومنتج الأغاني والممثل Justin Timberlake يستعدّ لتعزيز علاقته الممتدة منذ فترة طويلة مع شبكة MTV وتاريخ ثقافة موسيقى البوب، من خلال تقديم أداءٍ لا يُنسى، حينما يعتلي منصّةMTV Video Music Awards لعام 2013، حيث ينضمّ إلى قائمة حصريّة من الفنانين الأسطوريين الحاصلين على جائزة "مايكل جاكسون للأغنية الطليعيّة المصوّرة".

ومن مفاجآت الحفلة أيضاً، تقديم المغنّي الأمريكيّ "Bruno Mars" أغنيته الجديدة، التي سيُعلن عنها لأوّل مرّة في حفلة، وستقدّم Miley Cyrus أغنيتها الجديدة We Can’t Stop، فيما سيكون لمغنّي الراب "Kanye West" حصة من عروض الحفلة. ولكنّه من غير المعروف حتّى الآن ما إذا كانت المغنية Lady Gaga ستقدم أغنيتها الجديدة Applause.