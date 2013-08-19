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مايا دياب وقعت على الموسم الرابع من "هيك منغني"

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مايا دياب وقعت على الموسم الرابع من "هيك منغني" مايا دياب وقعت على الموسم الرابع من "هيك منغني"

أفادت مصادر خاصة لـ"سيدتي نت" أنّ النجمة مايا دياب وقعت عقداً مع محطة MTV لتصوير الموسم الرابع من برنامج "هيك منغني"، الذي لا يزال يحافظ على نسبة مشاهدة عالية جداً.
كما أكدت المصادر نفسها أن علاقة مايا دياب بالمحطة "سمن على عسل" وبأنهما تجاوزا كل الخلافات التي وترت العلاقة بينهما في الفترة الماضية، وبأن مايا انتهت من تصوير معظم حلقات الموسم الثالث من برنامج "هيك منغني" باستثناء حلقتين فقط، سوف تعمل على تصويرهما خلال الفترة القريبة المقبلة.

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