تعرّفي إلى رشاقة النجمات: قبل وبعد!

يُعتبر المظهر الخارجي شرطاً أساسيّاً لتألق النجمات. لذا، تسعى جميع الفنّانات لخسارة أوزانهنّ الزائدة بشتّى الوسائل، من أجل إرضاء جمهورهنّ والحصول على جسم ممشوق ومتناسق، ما ينعكس بالتالي على إطلالاتهنّ.

"سيدتي نت" يُطلعك على سرّ نجمات هوليوود السمينات اللواتي أصبحن رشيقات:

ـ لم تخجل الممثلة الأمريكيّة Khloe Kardashian يوماً من وزنها الزائد. ولكنّها نجحت في التخلّص من الدهون الزائدة، قبل حلول الصيف. فقد خسرت حوالى 10 كيلوغرامات خلال 20 يوماً، بالرّغم من أنّها لم تحرم نفسها من تناول الأطعمة، في الوقت الذي اختارت فيه الوجبات الصحيّة لتتناولها بكميّات محدودة. كما حرصت على ممارسة الرياضة لحوالى 4 ساعات يوميّاً بهدف إحراق السّعرات الحراريّة والتمتّع بقوام رشيق.

ـ استطاعت المغنية الأمريكيّة العالميّة Christina Aguilera أن تفقد الوزن الذي اكتسبته بعد انفصالها عن زوجها Jordan Baartman، بسبب الحال النفسيّة الصعبة التي مرّت بها ودفعتها إلى تناول كميّات كبيرة من الأطعمة، علماً أنّها كانت تتمتّع بجسم ممشوق في بداياتها. ومن المعروف أنّ جسدها قابل لخسارة الوزن أكثر من غيرها، لكونها راقصة محترفة. وقد استبدلت الوجبات الدسمة والحلويات بمجموعة منوّعة من الفاكهة والخضر، كما حرصت على ممارسة الرياضة بشكل مستمرّ ومكثّف.

ـ اعتمدت المغنية العالميّة Mariah Carey على تكثيف ساعات الرياضة يوميّاً، كالأيروبكس والسباحة، لتحصل على قوام رشيق، خصوصاً أنّها تعشق البيتزا التي تُشكّل نقطة ضعفها! لكنّها بالرغم من ذلك، استطاعت أن تتفوّق على رغبتها، وأن تقتصر في تناولها للبيتزا على قطعة واحدة في الأسبوع.

ـ اتّبعت الممثلة والمغنّية الأمريكيّة Hilary Duff نظاماً غذائيّاً نباتيّاً بعد الولادة، بالإضافة إلى الفاكهة الغنيّة بالبروتين. وكذلك اقتصرت وجبة فطورها على الجبن والحليب، وغداؤها على صدر دجاج مشويّ، وعشاؤها على شريحة من لحم التونا المشويّ والخضر. كما حرصت على تكثيف تدريباتها الرياضيّة 4 مرات في الأسبوع.

ـ للتمتّع بقوام رشيق وجذاب، حرصت مغنّية الروك بوب الأمريكيّة Kelly Clarkson على تناول وجبة العشاء في وقت مبكر، بالإضافة إلى ممارسة تمارين رياضيّة مكثفة.