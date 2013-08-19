"الساتان" للمسة ناعمة في غرفة نومك

تعتبر غرفة النوم ملاذك للاسترخاء في جوّ من الهدوء.ولتحقيق لمسة راقية على ديكورها، يمكنك الاستعانة بأقمشة "الساتان" التي تعدّ الأكثر استخداماً في تصميم الغرف، ما يُضفي عليها لمسة من الأناقة، وطابعاً رومانسياً.

"سيدتي نت" يطلع قارئاته على بعض الأفكار لتزيين غرفتك بـ "الساتان":

_ تعدّ الستائر عنصراً هامّاً في ديكور غرفة النوم، لكونها تكسر جمود الجدران، وتضفي عليها جاذبيّة. وفي هذا الإطار، يمكنك مداعبة نسمات الهواء اللطيفة برقّة، عبر ستائر "الساتان" التي تجمع بين الأناقة والنعومة، علماً أنّ الألوان الهادئة تسيطر عليها غالباً، كالأبيض والبيج والبني الفاتح. وتشيع ستائر "الساتان" السكينة، ما يمنحك شعوراً بالاسترخاء في غرفة نومك.

_ يُفضّل أن تكون ألوان مفرش السرير متناغمة مع ألوان ستائر الغرفة. و"الساتان" بعذوبته، يجعلك تغرقين في عالم الأحلام.

_ يمكن اختيار سريرك مع ظهر مشغول من "الساتان"

_ من الممكن أن تحمل الوسائد المصنوعة من أقمشة "الساتان" بعض الرسوم، لتمنح جو الغرفة المزيد من الحيوية والانتعاش.