تأجيل إطلاق نظام "تايزن" لتشغيل الهواتف الذكية للربع الأخير من 2013

كتب : أ ش أ الإثنين 19-08-2013 11:29

هل اقترب اليوم الذى يتم فيه إزاحة نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف الذكية عن العرش الذي يتربع عليه بصورة شبه منفردة؟ وما مصير الهواتف الذكية التى تعمل بنظام منافس يطلق عليه "تايزن" يتم تطويره عن طريق شركة انتل الأمريكية وسامسونج الكورية؟

يبدو أن الأمر يحتاج لبعض الوقت، فقد نفت شركة "إنتل" الأمريكية ما وصفته بأي مزاعم تتعلق بإيقافها للعمل على تطوير نظام تشغيل الهواتف الذكية "تايزن" بعد تأجيل طرح أي هواتف تعمل بهذا النظام.

وكانت "سامسونج" قررت في شهر يوليو الماضي تأجيل إطلاق هواتف "تايزن" إلى الربع الأخير من العام 2013 الحالي بعد أن كان مقررا طرحها خلال الشهر الماضي.

وتحركت إنتل على الفور للرد على أنباء تأجيل إطلاق نظام "تايزن" لتشغيل الهواتف الذكية، وقال كريستوفر كورتو، المدير العام لشركة إنتل وأحد أعضاء المجموعة التي تدير العمل على نظام التشغيل الجديد أن شركته ملتزمه تماما بتطويرالنظام، مؤكدا أن تايزن سيكون له دور مميز في صناعة الهواتف الذكية خاصة في توفير نظام مفتوح ومرن يسهل على المطورين طرح برمجة واحدة لتطبيقاتهم تناسب جميع الأجهزة العاملة بالنظام".

وتعد مشكلة كثرة التعديلات على نظام "أندرويد"، والتي تجريها الشركات المصنعة للهواتف، أحد أبرز المشاكل التي تواجه مطوري التطبيقات لاضطرارهم لتوفير نسخ مختلفة من الهواتف الذكية المتوافرة في الأسواق لتجربة تطبيقهم قبل طرحه.

ولم يوضح مدير عام "إنتل" سبب تأخير طرح هواتف عاملة بنظام "تايزن" إلا أن بعض المعلومات تشير إلى أن متجر التطبيقات الخاص بالنظام غير جاهز مما يجعل "تايزن" غير قادر على منافسة الأنظمة الموجودة حاليا لوجود متاجر قوية لهم مثل متجر "جوجل بلاي" ومتجر "آب ستور".