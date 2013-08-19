ووصول 33 ألف طن مازوت و87 ألف طن قمح لميناء الإسكندرية

استمرت الحركة الطبيعية للعمل بمينائى الإسكندرية والدخيلة اليوم الاثنين، حيث وصلًت 12 سفينة، وسافرت 10 سفن وتواجد بالمخطاف الداخلى 11 سفينة والخارجى 17 سفينة، ووصل إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 98 سفينة، وتم دخول وخروج 7219 شاحنة عامة.

كما وصلت شحنة مازوت على متن السفينة "RAY G" تحمل 33 ألف طن قادمة من قبرص، ووصلت العبارة "COLOMBIA HIGWAY" وعلى متنها 513 سيارة قادمة من إيطاليا، كما وصلت السفينة " MARY " وعلى متنها 28 ألف طن كلينكر قادمة من قبرص، والسفينة " AGIOS NIKOLAS " تحمل 87 ألف طن قمح قادمة من اوكرانيا، وجارى تفريغ السفينة " PICHARD MAERSK " على متنها 26 ألف طن مواد بترولية قادمة من تركيا، هذا وقد نسق اللواء بحرى عادل ياسين حماد رئيس مجلس ادارة هيئة الميناء مع كل الجهات المعنية لتسهيل كافة الاجراءات لدخول هذه الشحنات بيسر وسلام وأمان، هذا ولم تتأثر حركة الميناء نتيجة الأحداث الجارية.