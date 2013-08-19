تنسيق بين الجيش والشرطة بعمل دوريات وأكمنة بشوارع البحر الأحمر

شهدت شوارع مدينة الغردقة ومدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، انتشارا مكثفا من قبل قوات الجيش وخاصة القوات البحرية وكذلك قوات الشركة وقامت بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة ودوريات منظمة فى شوارع المدينة وبمحيط المنشآت العامة ومطار الغردقة والموانئ البحرية.

ومن جانبه قال العميد دكتور منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر، إن هناك تأهبا أمنيا حادا بشوارع مدن البحر الأحمر، لتحقيق الأمن وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، وذلك من متطلبات المرحلة الحالية التى تشهدها البلاد، مشيراً أن هناك تنسيقا بين القوات البحرية وحرس الحدود والشرطة لتأمين المنشآت والانتشار الأمنى فى الموانئ البحرية والجوية بالمحافظة.

وأضاف عويضة أن القوات المشتركة قامت بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة، بجميع شوارع المدينة والتى تعمل على نطاق محاور معينة وهى أولها مرور مسلح لضبط أية عناصر شغب أو جنائية والثانى من خلال تمركز أمنى فى أماكن متفرقة على مدى اليوم بالكامل.