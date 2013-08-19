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وزير التموين يعفى المواطنين من سداد فروق أسعار البطاقات التموينية

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وزير التموين يعفى المواطنين من سداد فروق أسعار البطاقات التموينية وزير التموين يعفى المواطنين من سداد فروق أسعار البطاقات التموينية

أصدرت إدارة إعلام مكتب محافظ الإسماعيلية بياناً اليوم بخصوص قرار وزير والتجارة الداخلية بإعفاء المواطنين من سداد فروق الأسعار المستحقة عليهم بشأن البطاقات التموينية.

جاء فيه بعد الإطلاع على مرسوم القوانين الخاصة بهذا الشأن، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء بشأن إعفاء المواطنين الذين يتقدمون للوزارة طواعية لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وغير المستحقين لصرف المقررات التموينية من سداد فروق الأسعار.

فقد تقرر إعفاء كل من تقدم من تلقاء نفسه إلى مكتب التموين المختص لخصم الأفراد المقيدين على بطاقته التموينية وغير المستحق للدعم من سداد فروق الأسعار المستحقة عليه، وذلك فى موعد غايته 31/12/2013 للأسباب التالية:

- حالات الوفاة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة
> - السفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر
> - تكرار القيد فى أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعى أو تغيير محل الإقامة ولا يزالون يصرفون من أماكنهم الأصلية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

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مصر 365

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