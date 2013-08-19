دعوات لسحب الثقة من نقيب المرشدين لتشويهه صورة مصر بالتلفزيون الألمانى

دعا أعضاء نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إلى سحب الثقة من مازن عكاشة نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر الإخوانى، بعد دعوته عبر قنوات تلفزيونية ألمانية، السياح الألمان لعدم الزيارة لمدينة الغردقة، بسبب العنف.

وطالب أعضاء النقابة بإنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت مسمى حركة "تمرد المرشدين السياحيين" فى البحر الأحمر.

وقالت الصفحة: "إن الهدف من الحركة هو سحب الثقة من نقيب المرشدين فى البحر الأحمر مازن عكاشة الإخوانى وذلك لعدة أسباب منها سفره الدائم لألمانيا وعدم اهتمامه بأمور النقابة، واستغلال صفته كنقيب مرشدى البحر الأحمر فى عمل علاقات مع رجال أعمال فى البحر الأحمر".