ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية قناصة بشمال سيناء

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية قامت باستهداف أحد أماكن تجمع العناصر الإجرامية التى تقوم برصد المنشآت العسكرية والشرطية والتعدى على القوات بقنصها بشمال سيناء.

وأوضح المصدر الأمنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية آلية مجهزة بكاتم صوت، ومنظار قناصة، وكمية من مخدر الحشيش وسيارة فيرنا رمادية اللون.

وأكد المصدر الأمنى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشيرا إلى أنه جارى شن المزيد من الحملات لضبط الخارجين عن القانون فى الشارع السيناوى.