مواصلة تسليم الدفعة 3 من مساكن الفلاح

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وأمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واصلت بلدية مدينة أبوظبي أمس تسليم مفاتيح المساكن الجديدة للمواطنين الذين اعتمدت أسماؤهم ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الفلاح السكنية .

وكانت البلدية قد سلمت حتى نهاية دوام الخميس 1250 من المساكن للمستحقين البالغ عددهم 1326، حيث سارعت فور صدور المرسوم بإعداد الإجراءات التنفيذية للتجاوب السريع مع متطلبات تنفيذه ، وكلفت فريق عمل متخصصا في هذا الشأن حيث بدأت استقبال المستفيدين المدرجة أسماؤهم لاستكمال إجراءات تسليم البيوت، وفق آلية مرنة، لتحقيق هذا الهدف.

وبدأت البلدية حصر المواطنين المشمولين بالمكرمة الذين لم يتقدموا لاستلام المنازل المخصصة لهم حتى يتسنى دعوتهم عبر الرسائل النصية لتكملة إجراءاتهم واستلام منازلهم في أقرب وقت ، وأرجعت ذلك إلى تواجد بعضهم خارج الدولة أو بحكم ظروف أخرى حالت دون تمكنهم من مراجعة البلدية وإنهاء إجراءات استلام منازلهم.

وكانت البلدية قد سارعت فور صدور المرسوم إلى تجهيز ملفات المستحقين وشهادات لا يملك واعتماد محاضر التسليم واوراق توصيل الكهرباء والتنسيق مع شركة الدار العقارية لتسليم المخططات والمفاتيح الداخلية والمخططات الهندسية للمسكن وقائمة أسماء وهواتف شركات الصيانة.

25 منفذا

وتم تجهيز 25 منفذا للتسليم بكل ما تحتاجه اجراءات تسليم المكرمة وذلك تسهيلا على المواطنين لإتمام عملية التسليم والتحقق من الأوراق الثبوتية حيث وفرت البلدية الإمكانات الفنية ومجموعة من الموظفين لمجاراة التدفق الكبير من قبل المواطنين والمواطنات المشمولين بالمكرمة.

و بالرغم من توافد أعداد كبيرة من المواطنين المشمولين بالمكرمة في اليوم الأول إلا أن آلية العمل سارت بهدوء وسلاسة وذلك بفضل الاستعداد والترتيبات الجيدة التي أعدتها البلدية لاستقبال المستحقين ، وخصصت بلدية أبوظبي بالتعاون مع دائرة النقل أماكن وقوف مجانيه أيام الأربعاء والخميس في المواقف التي تقع على شارع الشيخ زايد بالقرب من بوابة رقم (1) .

وكذلك توفير خدمة إيقاف السيارات مجانا كما ووضعت خدمة السيارات المتنقلة من أجل توصيل خدمات تسليم المساكن إلى ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين بالمكرمة في أماكن إقامتهم وتواجدهم والتواصل معهم بهدف استكمال إجراءات تسليمهم البيوت .

المياه والكهرباء

جهزت شركة أبوظبي للتوزيع منفذا لتلقي طلبات التحويل الخاصة بتوصيل خدماتها «المياه والكهرباء» من مبنى البلدية بالتزامن مع الخدمات المقدمة من بلدية أبوظبي وشركة الدار العقارية حتى الانتهاء من تسليم كافة المستفيدين من المكرمة.

وتعتمد الشركة موعد تخصيص كتاب التسليم للبدء في احتساب تعرفة استهلاك خدمات المياه والكهرباء على المستفيد، وعدم تحمل المستفيد لأي تعرفة تسبق تاريخ حصوله على كتاب التخصيص وتسلم المسكن بشكل رسمي من بلدية أبوظبي.

5 حدائق بالشامخة والعدلة في سبتمبر

تعتزم بلدية مدينة أبوظبي البدء خلال سبتمبر القادم إنشاء وتطوير خمس حدائق في كل من الشامخة والعدلة بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 60 ألف متر مربع وذلك استجابة لتلبية احتياجات السكان ومواكبة النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مدينة أبوظبي وضواحيها.

وأكد راشد الفلاسي مدير إدارة الحدائق والمنتزهات الترفيهية في بلدية مدينة أبوظبي أن مشروع تطوير وإنشاء حدائق وملاعب ومرافق ترفيهية في مناطق البر الرئيسي يأتي منسجماً مع رؤية بلدية مدينة أبوظبي الهادفة نظام بلدي ذات كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة ابوظبي ، وتجسيدا لرسالتها المتمثلة في تقديم أجود معايير الخدمات البلدية المرتكزة على العملاء، من خلال المشاركة الفعّالة مع مجتمعنا وشركائنا.

وأضاف إن مكونات المشروع تتوزع على خمس حدائق أربع منها في منطقة الشامخة وحديقة واحدة في العدلة حيت تتباين مساحات الحدائق ما بين 7600-14000م2 .

وقال إن المشروع يهدف إلى توفير متنفس طبيعي وترفيهي في منطقتي الشامخة والعدلة وزيادة الرقعة الخضراء مما يوفر بيئة صحية ومظهراً جمالياً وحضارياً بالإضافة إلى التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية وذلك من خلال إتاحة ملاعب رياضية متنوعة لممارسة مختلف الرياضات ولكافة الفئات العمرية وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مناطق خاصة لألعاب الأطفال تستوفي أعلى سبل الرفاهية والجودة واشتراطات السلامة العامة.

وأكد الفلاسي إيلاء البلدية عناية فائقة لتصاميم الحدائق عبر تكريس هوية فريدة ومميزة لكل حديقة على حده من خلال اعتماد العناصر التجميلية المختلفة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة باستخدام المواد العالية الجودة، والترشيد في الطاقة باستخدام الأنظمة المتطورة الموفرة للإنارة وكذلك الترشيد في استهلاك مياه الري حيث روعي في مشاريع التصميم إدخال النباتات المحلية المختارة بنسبة 20 30 % ، وبما يتناسب مع الناحية التصميمية.

وأضاف إنه تم الأخذ بالاعتبار معظم متطلبات سكان المناطق المحيطة بالتنسيق مع إدارة خدمات المجتمع من خلال مسح ميداني وذلك سعيا من بلدية مدينة أبوظبي نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك السكان في هذه المناطق في تحديد مكونات والعناصر والأنشطة المتنوعة في تصاميم الحدائق.