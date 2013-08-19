( الطرق ) والبلدية تُنسقان حملة مشتركة لتنظيف شوارع دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء تنفيذ حملة تنظيف شوارع دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدية دبي، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة ضمن حرم الطريق، وتوفير طرق نظيفة وسليمة تحظى برضا سكان الإمارة وزوارها، وتكون موضع راحة مستخدمي الشوارع.



> وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: إن الحملة تمتد لمدة شهرين عبر التعاون مع بلدية دبي والجهات الخدمية ذات الصلة، في إطار تعزيز الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لإمارة دبي، وتكريس مكانتها بوصفها وجهة سياحية عالمية ضمن منظومة المدن العصرية.



> وأضافت: لقد اعتمدنا شارع الشيخ زايد كخطوة أولى لتنفيذ الحملة نظرا لأهميته الحيوية وموقعه الاستراتيجي من الناحيتين الجمالية والعمرانية، حيث يتم القيام، حسب البرنامج المعتمد، بأعمال النظافة وإزالة الرمال المتراكمة في الجزر الوسطية، مؤكدة أن الحملة أُطلقت بغرض تجسيد تألق دبي على صعيد المشهد العصري للمدن ذات البصمة المُتمدنة، وهو أمر يترجم الرؤية الحضارية والرؤى الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بجعل الإمارة بؤرة جذب جديرة بالاهتمام، تزامنا مع إنجازاتها اللافتة على مختلف الصُعد، لذلك جاءت هذه الحملة انعكاسا لتحقيق أحد هذه الأهداف، وأن الهيئة وشركاءها يبذلون جهودا مُضاعفة في الحفاظ على مكانة دبي وسمعتها المحلية والإقليمية والعالمية.



> وأوضحت بن عدي، أن فريقا متخصصا يضم مهندسين ومفتشين فنيين ،بالتنسيق مع إدارتي المرور والطرق، يعمل على توفير التحويلات المرورية، والعلامات الإرشادية اللازمة من خلال مقاولي الهيئة طبقا للمعايير المعتمدة لدينا، وذلك لضمان السلامة العامة وانسياب الحركة المرورية لمرتادي الطرق من المشاة وقائدي المركبات، مشيرة إلى قيام فريق من الهيئة وآخر من بلدية دبي بتقديم الخدمات والتسهيلات كافة، والتي من شأنها تأمين عمليات نزول وصعود العمال من وإلى الحافلات، خاصة أن الأعمال تقع ضمن مسرب الطريق السريع، ما يعني ضرورة ضمان سهولة العمل دون معوقات لفرق العمل ومستخدمي الشارع.



> ومن جهته، أوضح المهندس صلاح أميري، مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة في بلدية دبي، أن البدء في شارع الشيخ زايد كان مرحلة أولى لتنفيذ برنامج التنظيف اليدوي لإزالة المخلفات المتراكمة من تجمعات رمال وحشائش عشوائية حيث يصعب إدخال آليات مخصصة للتنظيف، موضحا أن عمليات التنظيف أسفرت حتى الآن عن تنظيف نحو (5) كيلومترات بين نفق المركز التجاري حتى جسر حديقة الصفا ذهابا وإيابا بمشاركة بلغت أكثر من (45) عاملا من كلا الجانبين في اليوم الواحد، وتجميع مخلفات في 17 ألفا و552 كيسا من المخلفات.



> وأشاد الأميري بالجهود التي بذلتها هيئة الطرق والمواصلات بالتسهيلات الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها لإنجاح الحملة، من حيث توفيرها التحويلات المرورية اللازمة ضمانا لانسيابية العمل وحركة السير، وكذلك للحفاظ على سلامة العاملين خاصة في الشوارع الرئيسة، منوها بدوريات الهيئة التي تواجدت في مواقع التنظيف مما ساعدنا كثيرا في إنجاز الحملة دون معوقات.

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