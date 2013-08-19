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النصر الإماراتي ينافس بنفيكا على لاعب مكسيكي

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النصر الإماراتي ينافس بنفيكا على لاعب مكسيكي النصر الإماراتي ينافس بنفيكا على لاعب مكسيكي

دخل النصر الإماراتي في صراع مع بنفيكا البرتغالي على ضم لاعب الوسط المكسيكي الدولي ماركو فابيان لاعب جوادالاخارا.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" نقلا عن تقارير مكسيكية أن صاحب الـ24 عاما تلقى عروضا من النصر بالإضافة إلى أندية أوروبية أبرزها بنفيكا.

ويسعى المكسيكي الدولي لخوض تجربة الاحتراف بعيدا عن بلاده.

يذكر أن النصر يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب هم البرازيلي ليوناردو ليما، والأسترالي بريت هولمان، والسنغالي ابراهيما توريه، بينما يظل البرازيلي برونو سيزار على قائمة الانتظار حتى التعاقد مع لاعب جديد.

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