أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 طرق لعلاج مشاكل اضطرابات الكلام لدى الأطفال

Google+ Print
4 طرق لعلاج مشاكل اضطرابات الكلام لدى الأطفال 4 طرق لعلاج مشاكل اضطرابات الكلام لدى الأطفال

أكد الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ ـ ورئيس قسم العلاج النفسى بجامعة عين شمس، أن علاج مشاكل اضطراب الكلام لدى الأطفال يحتاج إلى 4 طرق هامة.

ـ التأكد فى البداية من سبب هذا الاضطراب هل هو عضوى أم نفسى

ـ العلاج النفسى وذلك بتقليل الأثر الانفعالى والتوتر النفسى عند الطفل وتنمية شخصيته، ووضع حد لخجله وشعوره بالنقص وتدريبه على الأخذ والعطاء حتى نقلل من انسحابه وانطوائه وتشجيع الطفل على النطق الصحيح، وعدم معاملته بقسوة أو إرغامه على الكلام رغما عنه وتجنب السخرية والاستهزاء من كلماته المضطربة.

ـ العلاج الكلامى وهو علاج ضرورى ومكمل للعلاج النفسى ويجب أن يلازمه فى أغلب الحالات وهو أسلوب للتدريب على النطق الصحيح عبر جلسات متعددة عن طريق أخصائى علاج عيوب نطق الكلام.

ـ العلاج البيئى ويعنى إدماج الطفل فى نشاطات اجتماعية وجماعية تدريجيا حتى يتدرب على الأخذ والعطاء وتتاح له فرصة التفاعل الاجتماعى والعلاج باللعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365