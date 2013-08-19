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تعرف على الأخطاء التى يقع فيها مرضى السكر والضغط عند قياسهم بالمنزل

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تعرف على الأخطاء التى يقع فيها مرضى السكر والضغط عند قياسهم بالمنزل تعرف على الأخطاء التى يقع فيها مرضى السكر والضغط عند قياسهم بالمنزل

قال الدكتور عادل محمود أستاذ الأمراض الباطنية العامة بكلية الطب بجامعة عين شمس إن جهاز قياس مرض السكر المنزلى هو فقط لمعرفة منسوب السكر بالدم، بشكل تقريبى وليس مؤكدا، لافتا إلى أنه يتم القياس به عند الشعور بهبوط أو صداع فهو يعطى مؤشرا لانخفاض أو ارتفاع السكر وليس ليحدد الإصابة بمرض السكر.
> وأضاف محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن جهاز قياس السكر يأخذ عينة الدم من الشعيرات الدموية وتزيد نتيجة التحليل من 10إلى 20 مللى جراما بخلاف تحليل المعمل.

كما ينصح أستاذ الأمراض الباطنية بجامعة عين شمس أن تكون شرائط الجهاز لها كود رقمى معروف، ويجب ضبط الجهاز على الكود الرقمى الخاص به، ولا يجب ترك الشريحة فى الهواء مفتوحة فى الرطوبة لأنها تتأثر وتعطى أرقاما غير سليمة، مؤكدا أن جهاز السكر المنزلى يكون ذا أهمية أساسية فى حالات الطوارئ ممن يعانون من مرض السكر.

ومن جانب آخر أكد الدكتور أحمد الشريف استشارى قلب بقصر العينى أن جهاز قياس ضغط الدم المنزلى ليس له أى أضرار، لافتا إلى أنه يجب على من يستخدمه أن يتعلم المريض من الطبيب كيفية القياس والطرق الصحية لقياس الضغط.

كما يوصى الطبيب بعدم قياس ضغط الدم فى أوقات يكون فيها مضطربا نفسيا، مشيرا إلى أن استخدام جهاز الضغط كثير فى القياس يؤدى إلى التوتر والقلق، ويساعد على ارتفاع الضغط، لذلك يجب أن يتم قياس الضغط عندما يكون الشخص هادئا.

وينصح الشريف باستعمال أجهزة قياس الضغط الزئبقية بدلا من الأجهزة الديجيتال الرقمية الموجودة حاليا لأن لها احتياجات خاصة وتستعمل فى أماكن معينة.

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مصر 365