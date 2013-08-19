لهفة تعاطى الكوكايين وخطورتها

تقول إيمان أحمد إبراهيم الباحثة فى العلاج النفسى، إن لهفة تعاطى الكوكايين، من أكثر العقبات التى تحول دون الإقلاع والتوقف عند التعاطى خاصة لدى معتمدى الكوكايين، كما أنها تعد من أهم أسباب الإرتكاس نظرًا لطبيعتها القهرية الجبرية المُقنعة والتى تدفع بالمعتمد وتجبره على التعاطى حتى بعد مرور شهور وسنوات من التوقف، وبهذا تكمن خطورتها لأن الشخص قد يتعاطى عقارًا ما على سبيل التجربة والمتعة، ولكنه لا يدرك أنه قد يتعرض لنوبات شديدة من اللهفة، هذه النوبات تحوله من شخص بدأ مجربًا وانتهى به الأمر معتمدًا، لذا اهتمت الدراسة الحالية بهذه الظاهرة الهامة لدى معتمدى الكوكايين نظرًا للدور الرئيس الذى تؤديه هذه الظاهرة عند تلك الفئة المريضة.

وتشير الباحثة إيمان إلى التأثيرات الفيزيقية والنفسية للكوكايين فضلاً عن المخاطر والأمراض المرتبطة بكل شكل من أشكال الكوكايين، وكل طريقة من طرق التعاطى على حدى، فإنه يوجد تأثيرات مشتركة ومتعددة وخطيرة للغاية يحدثها الكوكايين فسيولوجيًّا ونفسيًّا، بعض هذه التأثيرات يعد قصير الأمد والبعض الآخر طويل الأمد.

التأثيرات الفيزيقية والفسيولوجية قصيرة الأمد ثمة عدة تأثيرات فسيولوجية يحدثها الكوكايين فور تعاطيه، وتشتمل هذه التأثيرات على ما يأتى:

ـ زيادة معدل ضربات القلب.

> ـ ارتفاع ضغط الدم.

> ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم.

> ـ اتساع حدقة العين.

> ـ ضيق الأوعية الدموية.

> ـ زيادة مستوى السكر فى الدم.

> ـ قمع الشهية.

> ـ تغير النشاط الكهربى للمخ.

> ـ زيادة إفراز الناقل العصبى الدوبامين.

> ـ خفض التعب.

وتقول تختفى هذه الأعراض بعد مرور حوالى 60:30 دقيقة؛ حيث يبدأ الكبد فى تحليل الكوكايين، ثم تقوم الكليتان بتنقية الجسم من تأثيره.

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