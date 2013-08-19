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خبير أمني: استشهاد جنود رفح رد فعل على خطاب "السيسي" ومقتل 36 إخوانيا بسجن أبوزعبل

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خبير أمني: استشهاد جنود رفح رد فعل على خطاب "السيسي" ومقتل 36 إخوانيا بسجن أبوزعبل خبير أمني: استشهاد جنود رفح رد فعل على خطاب "السيسي" ومقتل 36 إخوانيا بسجن أبوزعبل
قطري: لابد أن يكون للشرطة دورا استباقيا في تحديد ومعرفة هذه العمليات الإرهابية

كتب : سارة محمد منذ 13 دقيقة

قال اللواء محمود قطري الخبير الأمني، تعليقا على مقتل 25 جنديا في هجوم إرهابي بسيناء، إن هذا يدل على أن هذه الجماعات الإرهابية شديدة الاحتراف في تطبيق مثل هذه العمليات الخطيرة، وأنهم مدربين جيدا.

وأوضح قطري، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هناك قصورا أمنيا شديد لجهاز الشرطة، ما جعلها تظهر بأنها لا تستطيع حماية أفرادها ونفسها، كما استنكر إهمال قوات الأمن تأمين قواتها، مؤكدا أنه لابد أن يكون للشرطة دورا استباقي وهذا مذكور في "العلوم الأمنية" في تحديد ومعرفة هذه العمليات الإرهابية.

وأكد أن هناك خللا شرطيا تعاني منه قوات الأمن في تأمين أفرادها، فمن المفترض أن يكون هناك "كمائن" على الطرق في حدود كيلو على الأقل من تجميع القوات حتى يتم تفادي مثل هذه الحوادث، مؤكدا أنه ليس هناك خطة لحماية هذه التجمعات، وهو ما يعرضهم لفقد أعداد كبيرة من قواتها.

وتوقع الخبير الأمني أن ما حدث اليوم من استشهاد 25 جنديا، كان رد فعل من جماعة الإخوان المسلمين على خطاب الفريق أول عبد الفتاح ، وتأكيده أن الشعب المصري له إرادته الحرة، في أن يختار من يشاء لحكمه، وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه، وعن مقتل 36 إخوانيا في سجن أبو زعبل أمس، مضيفا أنه يعتبر رد من الجماعات الإرهابية التي انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين.

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