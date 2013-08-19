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وزير الداخلية الكويتى: إبعاد 9 مصريين لمشاركتهم بتظاهرتين أمام القنصلية المصرية

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وزير الداخلية الكويتى: إبعاد 9 مصريين لمشاركتهم بتظاهرتين أمام القنصلية المصرية وزير الداخلية الكويتى: إبعاد 9 مصريين لمشاركتهم بتظاهرتين أمام القنصلية المصرية

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بإبعاد تسعة مصريين من البلاد شاركوا فى التظاهرات أمام القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية منددين بالأوضاع فى .

وذكرت صحيفة (الرأى) الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم "الاثنين"، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية استدعت حتى صباح اليوم ما يقرب من 67 وافدا مصريا شاركوا فى تظاهرتى القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية على خلفية الأوضاع فى مصر حيث أثبتت التحريات ثبوت مشاركة 35 متظاهرا حتى الآن فى التظاهرتين وتم الإفراج عن الباقين بعد ثبوت أنهم كانوا غير مشاركين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاستدعاء لا تزال قائمة والعدد مرشح للزيادة لاسيما وأن التحريات مستمرة وأنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك مشاركة هؤلاء التسعة من خلال تصوير الفيديو ومن خلال أرقام سياراتهم أثناء التظاهر.

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مصر 365

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