السعودية تحذر الحجيج من تنظيم أى فعاليات سياسية خلال أداء المناسك

حذرت السلطات السعودية المعنية الدول التى وقعت مع وزارة الحج اتفاقيات تمنع تسييس هذه المناسك وأى انتهاكات تؤدى إلى "أمور أخرى لا علاقة للفريضة بها".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن وزير الحج بندر الحجار قوله إن "السعودية دأبت على الاجتماع مع بعثات الحج قبل بداية الموسم، ويتم التوقيع معهم على محاضر من أهم بنودها التزام جميع مكاتب خدمات الحجاج للبعثات لجميع القادمين للحج بالأنظمة فى موسم الحج، ونرجو من الجميع الالتزام" بها.

وأوضحت أن "الاتفاقيات التى وقعت مع المملكة تمنع تسييس حج أو استغلاله فى مسيرات ومظاهرات الخروج من النسك صوب أمور أخرى لا علاقة للفريضة بها"، ويبدأ موسم الحج للسنة الحالية فى الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل.

وكان حجاج من إيران ينظمون فى السابق مسيرة "البراءة من المشركين" ما أسفر عن سقوط أكثر من 400 قتيل فى 1987.

وتستقبل السعودية ملايين المعتمرين والحجاج سنويا، لكنها قررت تخفيض أعداد المعتمرين بنسبة النصف للموسم الحالى وفرضت قيودا على الحجاج بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأعمال التوسعة الضخمة القائمة فى الحرمين المكى والنبوى.