وزير الداخلية الكويتي: إبعاد 9 مصريين لمشاركتهم في تظاهرتين أمام القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية

كتب : أ ش أ الإثنين 19-08-2013 10:39

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بإبعاد تسعة مصريين من البلاد، شاركوا في التظاهرات أمام القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية منددين بالأوضاع في مصر.

وذكرت صحيفة (الرأي) الكويتية في عددها الصادر صباح اليوم أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية استدعت حتى صباح اليوم ما يقرب من 67 وافدا مصريا شاركوا في تظاهرتي القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية على خلفية الأوضاع في مصر، حيث اثبتت التحريات ثبوت مشاركة 35 متظاهرا حتى الآن في التظاهرتين وتم الإفراج عن الباقين بعد ثبوت أنهم كانوا غير مشاركين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاستدعاء لا تزال قائمة والعدد مرشح للزيادة لاسيما وأن التحريات مستمرة وأنه ثبت بما لايدع مجالا للشك مشاركة هؤلاء التسعة من خلال تصوير الفيديو ومن خلال أرقام سياراتهم أثناء التظاهر.

واكدت الصحيفة أنه سوف يتم منحهم مهلة لمدة أسبوع لتعديل وضعهم تمهيدا للمغادرة مع عائلاتهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية دائما ما تذكر جميع الوافدين المقيمين في الكويت بعدم التظاهر أو المشاركة في أي أنشطة سياسية محذرة بأن العقوبة ستكون شديدة والإبعاد الفوري لكل من يشارك في تلك المظاهرات.

يذكر أن عددا من المصريين المقيمين في الكويت تظاهروا الأسبوع الماضي أمام القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية بناء على دعوات أطلقها مواطنون مؤيدون للإخوان المسلمين.