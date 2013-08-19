جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل الدارسين العرب ضمن برنامج التبادل الطلابي

كتب : سلوى الزغبي الإثنين 19-08-2013 10:43

استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر 75 طالب وطالبة من دول السودان واليمن، ومن عدد من الجامعات منها جامعة آب وجامعة اليمن للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الخرطوم وجامعة شندي وجامعة النيلين، وجامعة العلوم الطبية، وذلك ضمن برنامج التدريب الطلابي؛ طبقًا للاتفاقية التي تمت بملتقى الجامعة العربية بجامعة الزرقا بالأردن، حيث تنص الاتفاقية على استقبال الجامعات المتضمنة لطلاب الجامعات الأخرى ضمن برنامج تدريبي لمدة شهر كامل، وتتحمل الجامعة المضيفة تكاليف إقامة الطلاب وإعاشاتهم، ويتضمن برنامج الضيافة عددًا من البرامج المختلفة السياحية والاجتماعية والعلمية والترفيهية.

وأشارت الجامعة، في بيان إعلامي، إلى أن تلك الاتفاقية تشمل عددًا من الجامعات بدول مصر واليمن والعراق والسودان وعمان والأردن وفلسطين ولبنان، وتعد جامعة مصر هي الأكثر عددًا من جهة استقبال الطلاب هذا العام، وقد حصدت الجامعة المركز الأول ببرنامج التدريب الطلابي العام الماضي، وقد أُسس المركز الطلابي بالجامعة منذ ثلاثة سنوات برئاسة مدير المركز الدكتور محمد عمر.