واجهة متجر "هرمس" Hermès من تصميم كيكي فان إيجك

يسرُّ شركة "هرمس- Hermès " الشَّرق الأوسط تقديم واجهتها الجديدة من تصميم وابتكار "كيكي فان إيجك"، ويمكن الاستمتاع بهذا الاحتفال من الألوان والسِّحر في متجر "هرمس- Hermès " الرئيسيّ في مركز دبي مول.

تخرجت "كيكي فان إيجك" بامتياز من أكاديميَّة التَّصميم في "آيندهوفن" في شهر نوفمبر 2000 ، وهي تمثِّل الجيل الجديد من المصممين الهولنديين بفضل لمستها وأفكارها الشخصيَّة القويَّة، حيث أنَّ أعمالها مشهورة بتصاميمها المرحة والسَّلسة.

تقول "كيكي فان إيجك": "أنا أحترم علم دراسة الصُّور والجودة القديمة التي أعيد قولبتها لأضيف عليها لمستي الشخصيَّة، كما أنَّ هدفي الشخصيّ في التصميم هو ابتكار منتجات خاصَّة جدًا تصمد أمام مرور الزَّمن بفضل مواصفاتها المستقلة والشخصيَّة".