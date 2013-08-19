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تفاصيل الظَّهر الجريئة لإطلالة عصريَّة

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تفاصيل الظَّهر الجريئة لإطلالة عصريَّة تفاصيل الظَّهر الجريئة لإطلالة عصريَّة

عندما ظهرت النَّجمة Anne Hathaway على السجَّادة الحمراء لحفل الأوسكار بفستان جميل ذو تصميم رائع على الظَّهر، علق في أذهاننا تعليقها على ذلك الفستان بقولها: "رسميّ من الأمام وحفلة في الخلف"، ويبدو أنَّ هذه الجملة جذبت المصممين، حيث شاهدنا أجمل تفاصيل الظَّهر على منصَّات العرض مؤخرً، شاهدنا أجمل تفاصيل الظَّهر لدى دور أزياء كبرى، مثل: Dior ، و Chanel، في عروض الأزياء الرَّاقية لخريف وشتاء 2013- 2014 . وفي موسم "Resort 2014" شاهدنا فساتين ناعمة وجميلة بتفاصيل وقصَّات من الخلف في مجموعة "Burberry".
كما وصل هذا الاتجاه العصريّ إلى جمهور أسابيع الموضة، إذ ظهرت تفاصيل أنيقة في عدد من إطلالات "Street Style".
شاهدي في الصُّور أعلاه كيف ظهرت تفاصيل الظَّهر الأنيقة في الأزياء المختلفة.

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سيدتي