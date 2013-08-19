مهند يقلع عن التدخين وهكذا يُعالج إدمانه

يبدأ الممثل التركيّ كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند تصوير مسلسله الدراميّ الجديد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة زميلته الممثلة الشقراء العراقيّة الأصل فرح زينب عبدالله، الشهيرة بـ"إيلين" التي نالت جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها معه في فيلم "حلم الفراشة". وتدور أحداث المسلسل الجديد حول الثورة البلشفيّة الروسيّة، ومن المقرّر أنّ يُعرض على قناة "ستار" التركيّة.

وقبل بدء التصوير، أقلع مهنّد عن التدخين نهائيّاً، لكنّه وجد صعوبة شديدة في ذلك، ما جعله يلجأ إلى الاستعانة بالسيجارة الإلكترونيّة، من أجل التخفيف من معاناته في مرحلة البداية. وقد صرّح للمقرّبين منه بأنّه لن يستمرّ بتدخين السيجارة الإلكترونيّة طويلاً، وهو لجأ إليها مؤقتاً لتساعده في التخلّص من عادة التدخين السيّئة.

وقد شوهد مهنّد في الأيّام الأخيرة بـ"لوك" جديد، وقد أطال لحيته ـ ربّما لمتطلّبات دوره الجديد ـ ووضع قبعة جميلة على رأسه، يُرافقه صديقه المقرّب كيفانش كاسابلي، زوج الفنّانة صدف أفجي، الشهيرة بميرنا. وقد سأله الصحافيّون عن مسار حبّه لصديقته الفرنسيّة "يوجين فلورنسا"، لكنّه مضى في طريقه إلى سيّارة التاكسي من دون أن يُجيبهم بكلمة واحدة.

من جهة أخرى، عرفت الصحافة أنّ إدارة المرور في تركيا سحبت رخصة قيادة دراجته الناريّة لمخالفته قانون المرور عدّة مرات؛ وهو لن يستعيدها إلا بعد محاكمته وفرض غرامة جزائيّة ماليّة عليه.