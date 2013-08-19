عدوى «أصابع أردوغان» ضد مصر تنتقل إلى الملاعب التركية

لاعب فنربخشة صاحب السجل العنصرى يشير بالأصابع الأربعة.. والاتحاد الأوروبى يدرس معاقبة الاتحاد التركى

كتب : أحمد ناصر حجازى ونانسى على الإثنين 19-08-2013 10:13

واصلت تركيا تدخلها السافر فى الشأن المصرى، فبعدما أشار رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان بعلامة «أربعة أصابع» فى إشارة إلى ميدان «رابعة العدوية»، انتقلت عدواه إلى الملاعب التركية وقام لاعبان بالإشارة ذاتها خلال مباراة فريقهما بالدورى أمس الأول. اللاعب إيمرى بيلوزوغلو لاعب فنربخشة رفع أصابعه بالإشارة إلى رقم أربعة عقب إحرازه هدف فريقه الثانى فى مرمى فريق فونيا سبور فى المباراة التى انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما قام بالسجود.

وفى المباراة التى جمعت فريقى تشايكور ريزا سبور وغينتشلاربيرليجى قام اللاعب سيركان كايا أيضاً بتأييد «رابعة العدوية» بعد إحرازه هدف فريقه الوحيد فى مرمى الأخير، لتنتقل علامة أردوغان التى اعتبرها «علامة نصر جديدة فى العالم الإسلامى» إلى ملاعب كرة القدم. وفى ذات المباراة، ارتدى عدد من مسئولى نادى كونيا سبور وأعضاء من حزب العدالة والتنمية التركى، كوفيات النادى تحمل صورة الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى فى واقعة جديدة تقحم السياسة فى ملاعب الرياضة.

وغطت الصحف التركية الحدث بصورة واسعة، حيث كتب موقع «إنترنت هابير» أن الدولى التركى إيمرى بيلوزوجلو أعلن دعمه لحركة رابعة العدوية فى مصر من خلال رفع شعار الأصابع الأربعة، وقال موقع «فوكاس هابير» إن إيمرى أعلن دعمه لأردوغان فى حربه ضد ما سماه الحرب على الديمقراطية فى مصر، فيما حاول موقع «سبورت إكس» إبعاد تهمة إدخال السياسة فى الرياضة كى لا يتعرض اللاعب لعقوبات تصل لحد الإيقاف لفترة طويلة، أو تعرض الدورى التركى لعقوبات رادعة من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «ويفا» مؤكدة أن اللاعب ربما كان يقصد الاحتفال بابنه الذى أتم 4 أعوام قبل أيام.

وتناول موقع «تى 24» الأمر بصورة موسعة، حيث قال إن اللاعب سار على نهج رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذى أعلن دعمه للرئيس المصرى المعزول محمد مرسى ورفع شعار الأصابع الأربعة، وأضاف تقرير الموقع أن اللاعب قد يقع تحت طائلة العقوبات الرياضية بعدما كان سوات كيليج، وزير الشباب والرياضة التركى قد قال إن إدخال السياسة فى الرياضة أمر محظور. ويدرس الاتحاد الأوروبى «ويفا» الأمر قبل إصدار قرار بشأنه، فيما لوّح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بإرسال خطاب تحذير لتركيا لمطالبتها بعدم إقحام السياسة فى الرياضة، وعدم مخالفة ميثاق المنظمة الدولية الحاكمة لكرة القدم حول العالم، والتى ترفض ربط أى شعارات أو إشارات دينية أو عرقية أو سياسية بالرياضة.