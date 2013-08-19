إدارة "فيس بوك" ترفض مكافأة مبرمج فلسطيني اكتشف ثغرة أمنية في الموقع

كتب : أ ش أ الإثنين 19-08-2013 09:51

رفض إيان ماكينزي، مدير الاتصالات في شركة "فيس بوك"، اليوم، الربط بين جنسية المبرمج الفلسطيني خليل شريتح ورفض الشركة تقديم مكافأة مالية له وفقًا للقواعد المتبعة، بعد أن اكتشف ثغرة أمنية في الموقع ودخل على حائط الصفحة الشخصية لمارك زوكربيرج (يهودي أمريكي) وهو مؤسس موقع "فيس بوك"، ليثبت وجود تلك الثغرة.

وقال ماكينزي، للبوابة العربية للأخبار التقنية، إن مخالفة المبرمج الفلسطيني للوائح وسياسة الخصوصية في "فيس بوك" هي السبب في عدم مكافأته، وذلك عندما قام "شريتح" باختراق حسابات غير مملوكة له من أجل إثبات وجود الثغرة.

واخترق "شريتح" حائط "مارك زوكربيرج" مؤسس "فيس بوك" لكي يثبت وجود الثغرة التي تتيح لأي مستخدم نشر روابط ومشاركات على حائط أي مستخدم للموقع، كما قام باختراق حائط حساب آخر مملوك لإحدى شريكات "زوكربيرج" السابقات في الدراسة وأرسل رابط الاختراق للفريق الأمني لموقع التواصل.

وكان "شريتح" شدد في تصريحات سابقة أنه لم يملك أي خيار سوى النشر على حائط مارك زوكربرج شخصيًا حتى يرى الثغرة، إلا أن مات جونز رئيس الفريق الأمني الذي تولى مسؤولية التعامل مع تلك الثغرة وجد هذا التصرف غير مقبول.

وشدد "جونز" على أن "فيس بوك" ليس لديه أي مشكلة في مكافأة قراصنة "القبعات البيضاء" الذين يثبتون حسن نيتهم ويتجنبوا انتهاك خصوصية الآخرين، مضيفًا "كان عليه (شريتح) أن يستخدم حساب مملوك له أو تجريبي لتوضيح الثغرة وليس اختراق حسابات دون إذن أصحابها".

واختتم مهندس "فيس بوك" بالتأكيد على أن الثغرة تم إغلاقها يوم الخميس الماضي، وأن القرار الذي اتخذ اتجاه المبرمج الفلسطيني ليس شخصيًا، وأنه يتخذ اتجاه أي مخالف لقواعد برنامج مكافأت "القبعات البيضاء" الخاص بالشركة الأمريكية.