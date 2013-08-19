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"نوكيا" تطلق أول حاسب لوحي من إنتاجها الشهر المقبل

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"نوكيا" تطلق أول حاسب لوحي من إنتاجها الشهر المقبل "نوكيا" تطلق أول حاسب لوحي من إنتاجها الشهر المقبل

كتب : أ ش أ منذ 56 دقيقة

تعتزم شركة "نوكيا" الفنلندية المشهورة بتصنيع أجهزة التليفون المحمول إطلاق أول حاسب لوحي خاص بها يعمل بنظام تشغيل "ويندوز آر تي" في شهر سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الحاسب اللوحي الجديد لنوكيا خلال احتفال خاص يقام في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقل موقع "ديجي وو" الصيني المتخصص في أخبار التكنولوجيا عمن وصفهم بمصادر مقربة من شركة نوكيا قولهم إن حاسب نوكيا اللوحي سيحمل الاسم الرمزي "Vanquish"، ويعمل بمعالج شركة كوالكوم "Snapdragon 800" رباعي النواة، وبنظام تشغيل مايكروسوفت "ويندوز آر تي"، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع.

تجدر الاشارة إلى أن تقارير سابقة في شهر يوليو الماضي أكدت أن شركة "نوكيا" تخلت عن مخططها لإطلاق حاسب لوحي يعمل بنظام تشغيل "ويندوز آر تي"، وبمعالج شركة إنفيديا المعروف باسم "تيجرا-3".

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