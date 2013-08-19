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هل السلاميكا ذات فائدة فى التخسيس؟

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هل السلاميكا ذات فائدة فى التخسيس؟ هل السلاميكا ذات فائدة فى التخسيس؟

أرسلت قارئة تقول، أنا بنت عمرى 17 سنة، أعانى من زيادة فى الوزن، حيث يصل وزنى لـ56 كيلوجرام وطولى 154سم بالنسبة لطولى، هل وزنى مناسب على الرغم من شعورى الدائم أنى أعانى من السمنة، ومؤخرا لجأت إلى استخدام عشبة اسمها السلاميكا، فهل هى مناسبة أم لا؟.

يجيب الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، قائلا، بالنسبة للقارئة فإن وزنها بالنسبة إلى طولها تعانى من زيادة خفيفة لا تتعد الخمسة كيلوجرامات، وهى لا تحتاج إلى استخدام أى شىء لتخسيس نهائى.

وأضاف صبحى، أنها تحتاج إلى وضع نظام غذائى جيد، وتجنب تناول الحلويات بصورة كبيرة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة الدورية، خاصة المشى، فهذا من شأنه أن يجعلها أن تفقد الوزن الزيادة خلال شهر على أقصى تقدير.

ونصح الدكتور صبحى بممارسة رياضة المشى (الخفيف) لمدة 10 دقائق قبل تناول الطعام، ولا يجب ممارسة تمارين عنيفة أوب ذل مجهود كبير قبل تناول الطعام، لأن هذا من شأنه أن يؤذى عضلات الجسم.

أما عن استخدام عشبة السلامكا فهى عبارة عن ورق نبات الكاشيا ويعتبر من أهم الأعشاب الطبية المستخدمة للتخسيس، بل تدخل أيضا فى بعض المركبات التى تساعد على التخسيس، كما أنها تعتبر ملينا طبيعيا، إلا أن استخدام تلك العشبة ودون إشراف طبيب يعرضك لكثير من أعراضها الجانبية، والتى قد تفوق بمراحل كثيرة نتائجها الإيجابية.

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مصر 365

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