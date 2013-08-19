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لجنة من وزارة الصحة لبحث مشكلات القطاع الصحى بالوادى الجديد

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لجنة من وزارة الصحة لبحث مشكلات القطاع الصحى بالوادى الجديد لجنة من وزارة الصحة لبحث مشكلات القطاع الصحى بالوادى الجديد

استقبل اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الأحد، لجنة من وزارة الصحة بتكليف من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، وذلك للوقوف على أسلوب رفع الكفاءة الكلية لمستشفى الخارجة العام، حيث قام المحافظ بعرض جميع مطالب قطاع الصحة بالمحافظة على اللجنة تمهيدا لبحث إمكانية تدعيم قطاع الصحة بالمحافظة بما يحقق أعلى معدلات الأداء وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.

وتضمنت المطالب التى استعرضها المحافظ مع اللجنة المتخصصة ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات بمستشفى الخارجة العام واستكمال الأطباء فى جميع التخصصات وزيادة سيارات الإسعاف وزيادة الحافز المادى لتشجيع الأطباء على التواجد بمدن وقرى الوادى الجديد، وكذلك تنظيم قوافل طبية للتغلب على نقص الأطباء بالمحافظة.

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مصر 365