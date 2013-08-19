محافظ الغربية يقيل مدير مستشفى المنشاوى بطنطا ويبحث تعيين بديل

قرر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام لمستشفى المنشاوى العام، نظرا لخلوها حتى يستطيع المستشفى تأدية خدماته الصحية للمواطنين من خلال إدارة مستقرة تتمتع بالكفاءة والقدرة على تطوير وتحديث العمل بالمستشفى .

وتكليف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن الوظيفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية أمس بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة وعدد من الأطباء بمستشفى المنشاوى.

واستعراض محافظ الغربية المشاكل التى يعانى منها المستشفى والإنجازات التى تحققت رغم الظروف الأمنية التى مرت بها البلاد، والصعوبات التى يعمل فيها الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى.

وطالب الأطباء بإعطاء فرصة لمدير المستشفى الذى تم استبعاده بقرار من المحافظ وتعيين بدلا منه، وذلك لإهماله الشديد والتقصير فى أداء العمل بالمستشفى.

كان قرار محافظ الغربية بالإعلان الفورى عن الوظيفة من خلال لجنة القيادات برئاسته، حيث سيتم تقييم المتقدمين وفقا للمعايير والأسس التى يتم من خلالها اختيار القيادات وسوف يراعى سابقة الأعمال والقدرة على حل المشاكل والكفاءة والتميز ومدى القدرة على وضع الحلول الابتكارية للمشاكل .

كما اطمأن المحافظ على حالات الجرحى والمصابين خلال أحداث الجمعة الماضية أثناء محاولة أنصار الإخوان اقتحام مبنى المحافظة وتمكنت قوات الشرطة والجيش من التصدى لهم.

وأكد اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، أن قوات الجيش والشرطة تتعامل مع المتظاهرين باحترافية كاملة دون إفراط للقوة وبمنطق الحكمة والعقل دون إراقة دماء كثيرة، وأن من يقومون بالتظاهر أخوة لنا وواجبنا الحفاظ عليهم ونهيب بهم دائما الالتزام بالسلمية والتعبير عن الرأى بالطرق المشروعة دون اللجوء لاستخدام العنف وتخريب المنشآت العامة والخاصة.