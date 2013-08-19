"تعليم دمياط" تعلن عن الوظائف القيادية الشــاغرة بالمديرية

صرح دكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم الإعلان عن حاجة مديرية التربية والتعليم بدمياط لشغل الوظائف التالية وذلك طبقًا للقانون (155) لسنة 2007م والمعدل بالقانون (93) لسنة 2012م ولائحته التنفيذية .

حيث أعلن أن الأماكن الشاغرة هى وكيل إدارة تعليمية لإدارات (دمياط الجديدة، وكفر البطيخ، ميت أبوغالب، السرو)، والأماكن الشاغرة فى التوجيهات (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية –

> الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – تكنولوجيا إدارة الأعمال

> والمشروعات (تجارى) – رياض أطفال – فلسفة – علم نفس – لغة فرنسية – حاسب آلى – تربية فنية – اقتصاد منزلى – مجال زراعى – تربية موسيقية – مجال صناعى).

وأضاف وكيل الوزارة بأنه سوف يعلن عن الوظائف الشاغرة لمديرى المدارس لاحقا.