هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب”الضالع” باليمن

سجلت أجهزة المركز اليمني لرصد ودراسة الزلازل والبراكين ومقره محافظة ذمار ، هزة أرضية خفيفة بقوة 3 درجات بمقياس ريختر جنوب مدينة الضالع جنوب العاصمة صنعاء على بعد 245 كيلومترا.

وأوضح تقرير صادر عن المركز اليمني لرصد ودراسة الزلازل والبراكين ومقره محافظة ذمار بأن الهزة وقعت في الساعة ( 27ر8 ) مساء أمس بالتوقيت المحلي في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 14 كم إلى الجنوب مدينة الضالع , وحدد موقع البؤرة السطحية لهذه الهزة عند نقطة التقاء خط طول (74ر44 شرقا) وخط عرض (73ر13 شمالا) ، موضحا أن هذه المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا خفيفا بين الحين والآخر ، لافتا إلى أن المختصين في مركز رصد ودراسة الزلازل يتابعون التسجيلات الزلزالية عن كثب وبشكل متواصل ليلا ونهارا لجميع مناطق الجمهورية.

وعلى صعيد متصل أدت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عددمن مديريات محافظات اليمنية الى وفاة أكثر من 50 شخصا منهم امرأة وأصابة ثلاثة أخرين بينهم رجل من أسرة واحدة في مديرية القفلة بالأضافة الى تضرر عشرات الأراضي والمحاصيل الزراعية .

وأكد مصدر يمنى مسئول بتعز جنوب اليمن إن الإحصائيات الأولية تؤكد ارتفاع ضحايا السيول الكبيرة في وادي نخلة بمديرية شرعب الرونة إلى 27 شخصا كانوا في موكب عرس باتجاه مديرية حزم العزم.

أ ش أ