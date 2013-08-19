مقتل وإصابة 27 في حادث سير مروع بنيجيريا

لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب واحد وعشرون اخرون بإصابات خطيرة في حادث سير مروع علي الطريق السريع بين ولايتي لاجوس و أوجن جنوب غرب نيجيريا.

وقالت لجنة سلامة الطرق النيجيرية- في بيان صحفي اليوم الاثنين إن سبب الحادث هو اصطدام ثلاث سيارات بينها حافلة ركاب، الأمر الذي أدى الى وقوع هذا العدد الكبير من الإصابات، مشيرة الى أن سائق احدى السيارات فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالسيارتين الأخريين بسبب السرعة الجنونية.

وجاء الحادث بعد أيام من مقتل ثمانية أشخاص واصابة 18 في حادث تصادم شاحنة وقود بحافلتي ركاب بولاية النيجر بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث قال مسئول هيئة الطوارئ الوطنية محمد شابا أن العديد من الضحايا في حالة الخطر.

وكانت لجنة سلامة الطرق قد أعلنت مؤخرا عن مقتل المئات وإصابة الآلاف في حوادث السير في مناطق نيجيريا المختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك بسبب السرعة الجنونية ورعونة السائقين بالإضافة الي سوء حالة الطرق في بعض الولايات.

أ ش أ