سقوط خمسة صواريخ على الهرمل شرق لبنان

سقطت خمسة صواريخ الأحد فى منطقة بلدة الهرمل شرق لبنان التى تعتبر معقلا لحزب الله، حسب ما أعلن مصدر أمنى رفض الكشف عن اسمه، وصرح المصدر أن "صاروخين سقطا فى بلدة الهرمل فى المنطقة الواقعة بين جمعية المبرات الخيرية ومشاريع القاع ولم يسفرا عن إصابات"، وأضاف أن "ثلاثة صواريخ أخرى سقطت فى محيط الهرمل".

ولم يتضح على الفور أن كانت الصواريخ أطلقت من الأراضى اللبنانية أو عبر الحدود مع سوريا بحسب المصدر، وتعرضت الهرمل ومناطق أخرى فى شرق لبنان الذى يعتبر معقلا لحزب الله لعدد من الهجمات الصاروخية من سوريا فى الأشهر الأخيرة.

صرح على شمص المقيم فى الهرمل "الناس خائفون، لا أحد يعلم كيف سيتطور الوضع، لا أحد فى منطقة الهرمل يشعر بالارتياح"، واشتد التوتر فى لبنان على خلفية النزاع السورى بعد إعلان حزب الله عن دعمه لنظام الرئيس السورى بشار الأسد وإرساله مقاتلين لمساعدته على مواجهة المعارضة السورية المسلحة.

وحصل الهجوم الصاروخى الأخير بعد ثلاثة أيام على تفجير سيارة مفخخة فى معقل حزب الله فى ضاحية بيروت الجنوبية ما أدى إلى مقتل 27 شخصا.