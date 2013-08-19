الصواعق الرعدية باليمن تودى بحياة 9 أشخاص

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، أمس الأحد، أن الصواعق الرعدية المصاحبة لهطول الأمطار الغزيرة خلال أمس وأمس الأول أودت بحياة 9 أشخاص فى محافظات تعز، إب، حجة، ذمار، صعدة، عمران، فيما أصيب 6 آخرون.

وأوضحت غرفة الطوارئ الأمنية بعمليات وزارة الداخلية فى بيان لها، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بصاعقة رعدية صاحبت هطول الأمطار على مديرية العروس بمحافظة تعز، فيما تسببت بوقوع انهيار صخرى بمديرية مشرعة أدى إلى تهدم فصلين دراسيين من مدرسة النهضة.

وفى محافظتى إب وحجة لقى 4 أشخاص مصرعهم بصواعق رعدية متفرقة وقعت فى مديريات الفرع بإب، والمفتاح وكحلان الشرف بحجة.

كما قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بصواعق رعدية صاحبت هطول الأمطار الغزيرة على مديريات ضوران بمحافظة ذمار، والمدينة بمحافظة صعدة، والسودة بمحافظة عمران.

وكانت الأمطار الغزيرة التى هطلت أمس على مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز قد أودت بحياة 15 شخصاً جرفتهم السيول المتدفقة بكميات كبيرة بوادى نخلة وذلك وفقاً لآخر إحصائية رسمية من المديرية، فيما تم إنقاذ 8 أشخاص آخرين.