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مقتل وإصابة 20 شخصاً إثر انفجاريين بعبوتين ناسفتين ببغداد

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مقتل وإصابة 20 شخصاً إثر انفجاريين بعبوتين ناسفتين ببغداد مقتل وإصابة 20 شخصاً إثر انفجاريين بعبوتين ناسفتين ببغداد

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، فى انفجاريين بعبوتين ناسفتين بمنطقتى العامرية والخضراء غربى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى، إن العبوة الأولى انفجرت أمس، الأحد، فى شارع العمل الشعبى بمنطقة العامرية غربى بغداد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، فيما وقع الانفجار الثانى بمنطقة حى الخضراء غربى العاصمة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن سارعت إلى منطقتى الحادثين وطوقتهما، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت أمس، الأحد، مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المدائن جنوب بغداد.

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