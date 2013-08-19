هزة أرضية خفيفة بقوة 3 درجات جنوب مدينة الضالع

سجلت أجهزة المركز اليمنى لرصد ودراسة الزلازل والبراكين، ومقره محافظة ذمار، هزة أرضية خفيفة بقوة 3 درجات بمقياس ريختر جنوب مدينة الضالع جنوب العاصمة صنعاء على بعد 245 كيلومترا.

وأوضح تقرير صادر عن المركز اليمنى لرصد ودراسة الزلازل والبراكين ومقره محافظة ذمار بأن الهزة وقعت فى الساعة (8.27) مساء أمس بالتوقيت المحلى فى المنطقة الواقعة على بعد حوالى 14 كم إلى الجنوب مدينة الضالع، وحدد موقع البؤرة السطحية لهذه الهزة عند نقطة التقاء خط طول (44.74 شرقا) وخط عرض (13.73 شمالا)، موضحا أن هذه المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا خفيفا بين الحين والآخر، لافتا إلى أن المختصين فى مركز رصد ودراسة الزلازل يتابعون التسجيلات الزلزالية عن كثب، وبشكل متواصل ليلا ونهارا لجميع مناطق الجمهورية.

وعلى صعيد متصل أدت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها عدد من مديريات محافظات اليمنية إلى وفاة أكثر من 50 شخصا، منهم امرأة، وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم رجل من أسرة واحدة فى مديرية القفلة، بالإضافة إلى تضرر عشرات الأراضى والمحاصيل الزراعية.

وأكد مصدر يمنى مسئول بتعز جنوب اليمن أن الإحصائيات الأولية تؤكد ارتفاع ضحايا السيول الكبيرة فى وادى نخلة بمديرية شرعب الرونة إلى 27 شخصا كانوا فى موكب عرس باتجاه مديرية حزم العزم.