أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هزة أرضية خفيفة بقوة 3 درجات جنوب مدينة الضالع

Google+ Print
هزة أرضية خفيفة بقوة 3 درجات جنوب مدينة الضالع هزة أرضية خفيفة بقوة 3 درجات جنوب مدينة الضالع

سجلت أجهزة المركز اليمنى لرصد ودراسة الزلازل والبراكين، ومقره محافظة ذمار، هزة أرضية خفيفة بقوة 3 درجات بمقياس ريختر جنوب مدينة الضالع جنوب العاصمة صنعاء على بعد 245 كيلومترا.

وأوضح تقرير صادر عن المركز اليمنى لرصد ودراسة الزلازل والبراكين ومقره محافظة ذمار بأن الهزة وقعت فى الساعة (8.27) مساء أمس بالتوقيت المحلى فى المنطقة الواقعة على بعد حوالى 14 كم إلى الجنوب مدينة الضالع، وحدد موقع البؤرة السطحية لهذه الهزة عند نقطة التقاء خط طول (44.74 شرقا) وخط عرض (13.73 شمالا)، موضحا أن هذه المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا خفيفا بين الحين والآخر، لافتا إلى أن المختصين فى مركز رصد ودراسة الزلازل يتابعون التسجيلات الزلزالية عن كثب، وبشكل متواصل ليلا ونهارا لجميع مناطق الجمهورية.

وعلى صعيد متصل أدت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها عدد من مديريات محافظات اليمنية إلى وفاة أكثر من 50 شخصا، منهم امرأة، وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم رجل من أسرة واحدة فى مديرية القفلة، بالإضافة إلى تضرر عشرات الأراضى والمحاصيل الزراعية.

وأكد مصدر يمنى مسئول بتعز جنوب اليمن أن الإحصائيات الأولية تؤكد ارتفاع ضحايا السيول الكبيرة فى وادى نخلة بمديرية شرعب الرونة إلى 27 شخصا كانوا فى موكب عرس باتجاه مديرية حزم العزم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365