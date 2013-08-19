لقاء سويدان تتهم «البلتاجى والعريان وبديع» بقتل شقيقها

كتب : نورهان طلعت منذ 4 دقائق

تتلقى لقاء سويدان، بعد ظهر اليوم، عزاء شقيقها أحمد موسى، فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ولقى «أحمد» مصرعه، يوم الجمعة الماضى، إثر إصابته بطلق نارى فى الرقبة أثناء مرور مسيرة إخوانية فى شارع 26 يوليو أمام منزله. وقالت «سويدان» لـ«الوطن»: يبلغ أخى من العمر 31 عاماً، وكان يعمل فى إحدى شركات التسويق، ووقع الحادث بعد سماعه صوت إطلاق النار من جانب مسيرات الإخوان، فخرج إلى بلكونة شقته لتصوير المسيرات فأصابته طلقة نارية. وأضافت «لقاء»: «لن أصمت على ذلك، وسأتوجه صباح اليوم، وقبل موعد تلقى العزاء، إلى مكتب النائب العام بصحبة والدتى من أجل تقديم بلاغ إلى النائب العام، أتهم فيه محمد البلتاجى وعصام العريان ومحمد بديع وعلاء صادق، الذى يشمت فى كل من يتوفى منا، فى بلاغ رسمى بالتحريض على قتل أخى، ومعى كل الأدلة التى تثبت أقوالى، ومنها كل الفيديوهات التى ترصد لحظة إطلاق النار على أخى، وليس من المعقول أن أتهم الفريق السيسى بذلك، بحسب ما يروج له الإخوان الذين يريدون تلفيق التهمة لقوات الجيش.